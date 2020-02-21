 تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد‎ شمال إيطاليا – إرم نيوز‬‎

تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد‎ شمال إيطاليا

تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد‎ شمال إيطاليا

المصدر: رويترز

تفاقم تفشي فيروس كورونا في شمال إيطاليا، اليوم الجمعة، إذ أعلن المسؤولون 14 حالة إصابة مؤكدة في منطقة لومبارديا الثرية، بينما تم تسجيل حالتين في منطقة فينيتو المجاورة.

وبعد ساعات من الكشف عن إصابة ستة أشخاص بالفيروس، وهي أولى حالات انتقال للفيروس محليا في إيطاليا، قال مسؤولون إن ثمانية آخرين ثبتت إصابتهم بينهم خمسة من العاملين في قطاع الصحة.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء الإيطالية: إن حالتين شخصت إصابتهما بالفيروس في فينيتو، لكن لم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين الحالات.

وإثر ذلك، أمرت السلطات بإغلاق المدارس والحانات والأماكن العامة في عشر بلدات.

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