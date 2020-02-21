مصرية تتقدم ببلاغ ضد جارتها للاشتباه بإصابتها بـ“كورونا“

تقدمت سيدة مصرية ببلاغ ضد جارتها التي عادت من دراسة الدكتوراه في الصين؛ بسبب اشتباهها بإصابتها بفيروس ”كورونا“ وخوفًا من نقل المرض.

وتلقت مديرية أمن كفر الشيخ (شمال) إخطارًا من مواطنة ضد جارتها، تطلب فيه التحقق من عدم إصابتها بفيروس ”كورونا“، كونها قادمة من دولة الصين، فيما طلبت وزارة الداخلية من الصحة التحقق من عدم إصابة السيدة بالمرض.

وتدخل الفريق الوقائي بمستشفى حميات دسوق في مدينة كفر الشيخ، وجرى تشكيل لجنة لفحص السيدة العائدة من الصين، وتبين أنها تعمل مدرسة بكلية العلوم في جامعة المنصورة، وكانت في منحة دكتوراه بدولة الصين.

واتجهت السيدة في 13 فبراير الماضي من الصين إلى روسيا ”ترانزيت“، ثم إلى مطار القاهرة الدولي في اليوم التالي.

وجرى فحص السيدة طبيًا 3 مرات في الصين، قبل مغادرتها، وفي مطار روسيا وفي مطار القاهرة الدولي، ولم يظهر عليها أي أعراض للمرض، فيما أعاد الفريق الوقائي الكشف على السيدة في منزلها، ونبه على إجراءات الوقاية وعزل الحالة بغرفة منفصلة.

كما تم توقيع الكشف الطبي عليها بمستشفى حميات دسوق، وتبين أن الحالة سليمة وليست مصابة بالفيروس المنتشر حاليًا في الصين وبعض الدول الأخرى.