ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 4 قتلى و18 مصابا

أعلن مستشار وزير الصحة الإيراني اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 4 قتلى، في حين بلغ عدد المصابين 18 شخصا.

وقال علي رضا وهاب زاده في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”فيروس كورونا في إيران قتل 4 أشخاص، وارتفع عدد الإصابات به في البلاد إلى 18 إصابة“.

وأضاف: ”بعد تشخيص 4 حالات في طهران، و7 في محافظة قم، جرى اليوم (الجمعة) تشخيص حالتين جديدتين في مدينة رشت الواقعة شمال البلاد.. يتم نقل بعض الحالات المشتبه فيها إلى المستشفى، حيثُ يخضعون للمراقبة“.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، عن وصول فايروس كورونا القاتل إلى العاصمة طهران ومحافظة جيلان.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت الأربعاء الماضي، عن وفاة شخصين في محافظة قم وسط البلاد، بسبب إصابتهما بفايروس كورونا.