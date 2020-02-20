هذه الأسباب وراء شعورك بالنعاس الدائم.. تعرف على الحلول

تعتبر تقلبات النوم أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلنا نشعر بالنعاس طوال الوقت، ولكن هناك عدة أسباب أخرى مرتبطة بالإجهاد الجسدي أو العقلي تجعلنا نشعر بالخمول والنعاس أغلب أوقات النهار، وهذا يؤدي للإصابة بالعديد من المشكلات الصحية.

ونشرت صحيفة ”بينك فيلا“ الأسباب التي تؤدي للشعور بالنعاس والسبات طوال الوقت، ومنها:

النوم الخاطئ

يوصي الخبراء دائما بالحصول على مدة نوم عميقة تتراوح ما بين 6-7 ساعات؛ لذلك يجب على الجميع الحرص على الحصول على هذه المدة من النوم المريح، بالإضافة إلى تجنب شرب الكافيين قبل النوم بمدة تتراوح ما بين 3-4 ساعات؛ لأن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يؤدي للإصابة بنوبات الغضب والتوتر والاكتئاب.

الوجبة الدسمة

قبل الذهاب إلى النوم يجب أن لا نتناول أي وجبات دسمة، وإذا شعرنا بالجوع من الممكن أن نتناول بعضا من الوجبات الخفيفة التي يوصي بها خبراء التغذية كثمار الفاكهة.

الطاقة السلبية

ينظر الكثير من الأشخاص للحياة بسبب الضغوط والمشكلات نظرة سلبية، وهذا الأمر يؤدي إلى اضطرابات النوم؛ لذلك يجب ممارسة تمرينات كاليوجا والتأمل بانتظام؛ للحصول على قسط كاف من النوم وتجنب الشعور بالنعاس طوال اليوم.

أمراض غير مكتشفة

قد لا تكون اضطرابات النوم هي التي تحول بينك وبين الحصول على قسط كاف من الراحة وتسبب لك النعاس أثناء النهار، فقد تكون مصابا بأمراض مثل السكري، وهي التي تتسبب في شعور جسدك بالخمول والرغبة المستمرة في النوم.

لذلك يجب إجراء فحص دوري للتأكد من خلو جسدك من الأمراض التي من شأنها زيادة هذا الشعور.

تؤدي مشكلة الشعور بالنعاس المستمر لأعراض ومشكلات صحية خطيرة، مثل: الصداع، آلام الجسم العامة، فقدان الرغبة والشهية، انخفاض مستوى التركيز والإنتاج، عسر الهضم، الشعور العام بالإعياء، بالإضافة لأمراض التوتر والاكتئاب.

طرق التغلب على المشكلة

إذا كنت تشعر بالنعاس بشكل دائم، عليك أخذ فترة قيلولة لمدة تتراوح ما بين 15-30 دقيقة فقط، وليس أكثر من ذلك.

– قم ببعض تمرينات ”اليوغا“ الخفيفة؛ لضخ الأكسجين بشكل فعال لكل أجزاء الجسد، وتمارين التنفس.

– أضف الكثير من الفاكهة لنظامك الغذائي؛ للحفاظ على رطوبة جسدك ومستوى طاقته.

– توقف عن تدخين السجائر وتناول المشروبات الكحولية أو التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين.