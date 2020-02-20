اشتباه بإصابة مواطن صيني بفيروس كورونا في المغرب

تعيش الكوادر الطبية التابعة لوزارة الصحة في المغرب، حالة استنفار بعد الاشتباه بإصابة مواطن صيني بفيروس كورونا.
وأفادت صحيفة ”المساء“ المغربية، فجر الخميس، بأن ”المصالح التابعة لوزارة الصحة بالمغرب تعيش حالة استنفار بعد الاشتباه في إصابة مواطن صيني بمدينة القنيطرة بفيروس كورونا”.
وأضافت الصحيفة أن ”الطاقم الطبي بمستشفى الإدريسي أجرى فحوصات مكثفة للمواطن الصيني، لتحديد طبيعة الزكام الذي ظل يعاني منه طيلة 3 أيام، قبل أن يتقرر وضعه بغرفة الحجر الصحي في انتظار ظهور نتائج التحاليل“.
وأشارت إلى أن هذا المواطن الصيني وصل المغرب قبل 21 يوما عبر مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء.