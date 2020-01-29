بعد رصد حالات مشتبه بها.. المغرب: لا إصابات بفيروس كورونا‎

أكدت وزارة الصحة في المغرب، مساء اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا إلى حد الآن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها، والتي تم رصدها من طرف المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية، قد ثبتت إصابتها بالأنفلونزا الموسمية وليس بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أن كل الإشاعات التي تروج حول حالات إصابة وافدة بالفيروس المستجد ”لا أساس لها من الصحة“.

وتقول وزارة الصحة إنها تعمل على ترصد الوباء عبر المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية، كما هيأت كل ما يتعلق بوسائل التشخيص الفيروسي والوقاية منه.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعطى أوامره، الإثنين، لحكومته وعدد من المسؤولين كل في مجال اختصاصه، بتأمين المتابعة والتنسيق اللازمين، وتشديد المراقبة على مستوى وسائل النقل الجوي والموانئ.