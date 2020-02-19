الصحة العالمية: حامل فيروس كورونا في مصر في طريقه للشفاء‎

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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن رجلاً تأكد في السابق أنه يحمل فيروس كورونا الجديد في مصر في طريقه للشفاء، بعد أن أظهرت أحدث الفحوص أنه ”لم يعد حاملا للفيروس“. وقالت إيناس حمام المتحدثة باسم منظمة الصحة في رسالة بالبريد الإلكتروني: ”سيظل في الحجر الصحي لحين انتهاء فترة الأربعة عشر يومًا بالكامل، وسيخضع لفحوص…