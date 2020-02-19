مصر: نتائج سلبية لاختبارات على أجنبي يشتبه بإصابته بـ ”كورونا“

أعلنت وزارة الصحة المصرية شفاء الشخص الأجنبي الحامل لفيروس ”كورونا“، وذلك بعدما أكدت التحاليل أن النتيجة سلبية، بعد مرور 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لفيروس الكورونا يوم الجمعة الماضي.

وقال مستشار وزيرة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، إنه خلال متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي الحامل للفيروس، بإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية له، أجرى الفريق تحليل الـ ”pcr“ له بإشراف من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن النتيجة جاءت سلبية في 6 مرات أجري له فيها التحليل على مدار ثلاثة أيام ماضية.

وأضاف مجاهد في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحالة الصحية للشخص الأجنبي جيدة، وتتم متابعة حالته من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة في المستشفى المخصص للعزل، مؤكدا أنه لم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، اكتشافها أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل مصر، لشخص ”أجنبي“.

وتتحفظ مصر حتى الآن على ذكر جنسية الشخص الأجنبي الحامل لفيروس ”كورونا“ المستجد، في كافة بياناتها الصحفية وخطابات الوزيرة في المؤتمرات الصحفية، حرصا على علاقتها بالدول الأخرى.