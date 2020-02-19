الإمارات تجلي الطلاب اليمنيين من ووهان الصينية بعد انتشار كورونا

تكفلت دولة الإمارات العربية بإجلاء الطلاب اليمنيين العالقين في مدينة ووهان الصينية التي ينتشر فيها فيروس كورونا، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأربعاء.
وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي عبر ”تويتر“ إن الطلاب سينقلون إلى موقع حجر صحي بدولة الإمارات قبل إعادتهم إلى أرض الوطن.
وأعربت الوزارة على لسان وزيرها محمد عبدالله الحضرمي عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة على التعاون والمساعدة في عملية إجلاء الطلاب.
#الحضرمي: نشكر دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على التعاون والمساعدة في عملية اجلاء طلابنا اليمنيين في مدينة ووهان الصينية المنتشر فيها وباء فيروس كورونا، ووضع الترتيبات اللازمة لاستقبالهم ووضعهم في الحجر الصحي المؤقت في الامارات قبل إعادتهم إلى ارض الوطن.
— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) February 19, 2020