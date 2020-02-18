الصين تستعين بدبابات روبوتية لتطهير المناطق الملوثة بكورونا (فيديو)

لجأت الصين للاستعانة بدبابات روبوتية صغيرة تتحرك بسرعة 2.7 ميل في الساعة، في محاولة لتطهير المناطق الملوثة بفيروس كورونا، حيث يمكن لهذه الدبابات تطهير 12 فدانا في الساعة، وفق ما ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن كل دبابة يمكنها حمل 200 كيلو من المطهر ورش السائل إلى مدى يصل لأكثر من 4 أمتار، في حين ظهرت هذه الدبابات التي كانت تستخدم سابقا لرش المبيد الحشري بالمزارع، في أحياء مختلفة بمدينة تايي وان بمقاطعة شانشي بوسط الصين، ومن المقرر أن يتم تطهير أي منطقة ملوثة بالفيروس باستخدام الروبوتات مرتين في اليوم.

وتسمح هذه الدبابات لعمال الصحة بالبقاء بعيدا عن المناطق المصابة بالفيروس؛ لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض المميت الذي قتل حتى الآن نحو 1775 شخصا وأصاب أكثر من 71450 حول العالم.

ووفقا لما ذكره الإعلام الصيني، توفي الدكتور ليو ذهيمينج، مدير مستشفى ووهان الصينية، أمس مصابا بالفيروس، حيث كان يعمل في عيادة مجاورة عندما أصيب بالعدوى.

وطبقا لما نشرته ”مجموعة كايكسن الإعلامية“ توفي أيضا تشانج كاي، مدير استديوهات هوباي فيلم، بسبب التهاب رئوي سببه فيروس كورونا، كما توفي أيضا كل من والده ووالدته وأخته الكبرى متأثرين بهذا المرض.