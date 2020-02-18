الصين تعقد جلسات محاكمة ”أونلاين“ بسبب ”كورونا“

نظرت محكمة الشعب في مقاطعة ”هاينان“ بمنطقة منغوليا الداخلية شمال الصين، في إحدى القضايا، أمس الإثنين، بحضور قاض وكاتب قضائي فقط؛ لمنع تجمع الأشخاص، وذلك ضمن الجهود المبذولة لمحاولة السيطرة على فيروس كورونا.

وتم إجراء المحاكمة من خلال مكالمة فيديو مع شاشات كمبيوتر منفصلة، تقدم صورا للقاضي والمدعي العام والمدعى عليه، وفقا لما ذكره موقع “ straitstimes“.

واتُهم المدعى عليه بعرقلة الشؤون العامة؛ لأنه رفض التعاون مع موظفي الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وأساء معاملتهم، وأصاب أحد ضباط إنفاذ القانون قبل بضعة أيام.

ومع استكمال جميع الإجراءات القانونية على الإنترنت، حضر المدعي العام المحاكمة في مكتب النيابة عندما كان المدعى عليه رهن الاحتجاز مع اثنين من رجال الشرطة وراءه.

ومع استمرار تفشي الوباء في تعطيل الحياة في الصين، استخدمت المحاكم وبعض المدارس والمؤسسات الأخرى، الإنترنت لتقليل تدفق الأشخاص والحد من انتشار الفيروس.

وقال تشن شي، وهو قاض بمحكمة الشعب المتوسطة الأولى في بكين، والذي ترأس محاكمة ”أونلاين“ مؤخرا: ”كنا مستعدين تماما قبل الجلسة عبر الإنترنت، وأجرينا تدريبا عمليا لجميع الأطراف مقدما؛ لضمان سير كل شيء بسلاسة“ .

ووفقا لتشن، تستغرق التجربة عبر الإنترنت مع تسجيل صوتي وفيديو متزامن أقل من 40 دقيقة.

وقال لي شيانغ مساعد مدير الدائرة الفنية بمحكمة الشعب العليا ببكين، إنه سيتم إخطار جميع الأطراف من خلال رسائل قصيرة، بمجرد قيام القاضي بتحديد موعد للمحاكمة على الإنترنت، حيث يمكن المشاركة فيها عن طريق أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف.

وأضاف: ”يمكن أن تضم النسخة التجريبية لمحاكمات الفيديو عبر الإنترنت ما يصل إلى ثمانية أشخاص في نفس الوقت، مع وجود أطراف قادرة على تقديم الأدلة والاستجواب عبر الإنترنت، ويتم تسجيل العملية برمتها من خلال التعرف على الصوت، وبعد الجلسة، يمكن للأطراف مسح رمز الاستجابة السريعة QR code لإنشاء توقيعات إلكترونية للنصوص التجريبية“.

ويمكن لنظام المحاكمة على الإنترنت في بكين، الآن، دعم 200 محكمة تعقد جلسات في نفس الوقت، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 800.

وفي مقاطعة جيجانغ شرق الصين، طلبت المحكمة الشعبية العليا من المحاكم على جميع المستويات في المقاطعة، إعطاء الأولوية للأطراف التوجيهية بتقديم الدعاوى، والاتصال بالقضاة، وتقديم المواد، وعقد جلسات المحكمة أو الوساطة عبر الإنترنت أثناء الوباء.

وفي 29 يناير، طلبت محكمة الشعب العليا في بكين من محاكم العاصمة الاستفادة الكاملة من نظام التعامل مع القضايا عبر الإنترنت، وتوجيه الأطراف لاستخدام منصات المعلومات عبر الإنترنت للأنشطة القضائية.