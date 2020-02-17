دراسة: السكري والزهايمر قد يزيدان من شدة السكتة الدماغية

رجحت دراسة جديدة أن ارتفاع مؤشر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل كبير يكثر لدى المصابين بمرضي السكري والزهايمر، وأن الإصابة بهما مُجتمعين قد تزيد الأمور سوءًا.

وبحسب الباحثة ”أماندا لـ. تراوت“، أخضعت الدراسة السجلات الصحية لما يزيد على 2071 من البالغين، الذين أصيبوا بسكتة دماغية، للبحث عن تشخيص سابق بمرض السكري أو مرض الزهايمر.

وأكدت تراوت، من معهد علوم السكتة الدماغية بجامعة كنتاكي، أنهم وجدوا أن 75٪ ممن أصيبوا بالسكتة الدماغية وكانوا يعانون من كلا المرضين قد لقوا حتفهم أو يحتاجون إلى رعاية طويلة، وخلصوا بنتيجة مفادها أن وجود المرضين (السكري والزهايمر) معًا قد يسبب ضررًا أكبر إذا ما أصيب الشخص بأحدهما.

يحدث مرض السكري عندما ترتفع نسبة السكر في الدم للشخص، حيث يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية.

وبالموازاة مع ذلك، أكدت دراسات سابقة أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أعلى للمصابين بمرض الزهايمر؛ السبب الأكثر شيوعا للخرف لدى كبار السن.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يُعد السبب الأكثر شيوعا للإصابة بالسكتة الدماغية هو ارتفاع ضغط الدم، إذ أظهرت أبحاث سابقة أن ارتفاع ضغط الدم منتشر في ولاية كنتاكي الأمريكية بشكل خاص.

وقال الدكتور روبرت إيكل، من كلية الطب بجامعة كولورادو: ”يصبح تقييم الصحة العامة للمرضى صعبًا بسبب عدم انضباط ضغط الدم المرتفع أو عدم السيطرة عليه، خاصة إن كان هؤلاء يعانون من الزهايمر والسكري، حيث يصبحون أمام خطر أكبر للإصابة بسكتة دماغية شديدة“.