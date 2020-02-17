أغربها الزهايمر.. تعرف على أسباب الاستيقاظ بفم جاف وطرق للعلاج‎

يواجه الكثير من الأشخاص حالة جفاف الفم بشكل خاص عند الاستيقاظ، وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو بسيطا إلا أن هذه الحالة قد تزيد صحة الأسنان والفم سوءا، وتضعف حاسة الذوق، كما يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي على المدى الطويل.

ولأن الحالة عادة ما تكون محيرة، نوضح من خلال مجلة ”با-باميل“، أسباب الاستيقاظ بفم جاف وكيفية التعامل معها:

أولا: ما هي حالة جفاف الفم؟

تُعرف هذه الحالة أيضا باسم ”زيروستوميا“، والتي تعجز فيها الغدد اللعابية عن إنتاج ما يكفي من اللعاب للحفاظ على الرطوبة الكافية للفم ككل.

وتشمل هذه الحالة عدة أعراض تتنوع بين رائحة نفس كريهة، والتهاب في الحلق، وشعور بجفاف أو لزوجة في الفم، بالإضافة إلى ملاحظة لعاب سميك أو صعوبة في البلع أو التحدث، كما تشمل الأعراض جفاف أو تشقق اللسان ومشاكل في ارتداء طقم الأسنان.

ثانيا: الأسباب

التنفس عن طريق الفم

يعد التنفس من خلال الفم من أبرز أسباب جفاف الفم عند الاستيقاظ لأنه خلال ساعات الليل لا يحصل الجسم على ما يكفي من ترطيب بسبب التنفس بعمق على عكس المعتاد، الأمر الذي يسبب جفاف الفم عند الاستيقاظ، كما أن التنفس عن طريق الفم قد يسبب انقطاع النفس أثناء النوم والشخير.

الشيخوخة

مع التقدم في العمر تميل جميع الأنسجة الرخوة إلى أن تصبح أقل رطوبة لأنها تفقد الكولاجين، بما في ذلك بطانة الفم والحلق، كما تبدأ الغدد اللعابية في إنتاج كميات أقل من اللعاب مما يحفز الإصابة بجفاف الفم.

متلازمة شوغرن

قد ينتج جفاف الفم خاصة عند الاستيقاظ عن الإصابة بمتلازمة شوغرن، وهي من أمراض المناعة الذاتية التي تهاجم الجهاز المناعي للمرضى الذين يعانون من اضطراب الغدد المسيلة للدموع والغدد اللعابية، مما يوقف إنتاج ما يكفي من اللعاب والدموع.

السكري

يساهم مرض السكري في الإصابة بجفاف الفم لأن ارتفاع مستويات السكر يزيد فرص الجفاف، كما أن بعض أدوية السكري قد تساهم في الإصابة بهذه الحالة.

الزهايمر

يعد من أغرب الأسباب، حيث إن الزهايمر يرتبط بجفاف الفم بطريقة غير مباشرة، وذلك لأن الزهايمر يزيد من صعوبة حفاظ الجسم على ما يحتاجه من ترطيب، مما يسبب جفاف الفم خاصة عند الاستيقاظ.

وبالإضافة إلى جفاف الفم، قد تشمل الحالة الدوار والجفاف الشديد للجسم عامة، مما يستدعي النقل للمستشفى.

ثالثا: طرق التعامل

من المهم تجنب الكافيين والكحوليات مساء، كما يجب الإقلاع عن التدخين واستخدام منقي هواء في الغرفة، ويُنصح أيضا بامتصاص مكعب ثلج أو تناول علكة أو قطعة حلوى خالية من السكر على مدار اليوم، لأن ذلك سيحفز إنتاج اللعاب.

ويجب الحرص على شرب ما يكفي من الماء والاهتمام بصحة الفم والانتظام على غسل الأسنان، كما يمكن الاعتماد على السبراي المرطب الخاص بالفم.