دراسة تكشف سر اختلاف العمر البيولوجي عن العمر الحقيقي للإنسان

كشفت دراسة جديدة السبب وراء اختلاف العمر البيولوجي عن العمر الحقيقي للإنسان، مبينة أن الشخص الذي يبلغ من العمر 60 عاما يمكن أن يكون لديه عمر جيني يتجاوز 100 عام أو أقل من 20 عاما.

وأُجري البحث في جامعة جنوب كاليفورنيا، حيث جرى النظر في معدل التغير الذي حدث في الحمض النووي لأكثر من 4000 شخص تزيد أعمارهم عن 57 عاما.

ووفقا لخبراء من الجامعة، فإن بعض الأشخاص يعانون من شيخوخة شديدة لدرجة أن أجسامهم أكبر من أعمارهم الفعلية بأكثر من 40 عاما، في حين هناك أشخاص في الستينيات لديهم عمر بدني أصغر بعقود.

وقالت الدكتورة إيلين كريمينز، أستاذة علم الشيخوخة في جامعة جنوب كاليفورنيا، لصحيفة ”إكسبرس“ البريطانية إن ”بعض الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 57 عاما أو أكثر يشبهون من هم في العشرينيات من العمر، في حين أن بعض الناس يبدو أنهم تجاوزوا المائة عام، وهناك نطاق كبير بينهما“.

وأوضحت كريمينز أن الخبراء يعتقدون أن ”التجارب الاجتماعية السلبية“ يمكن أن تغير من الملف الوراثي بطرق قد تؤثر على صحتك لاحقا بشكل سلبي.

ونظر الباحثون في هذه الدراسة في التغيرات اللاجينية، أو ما يُعرف بـ“علم التخلق“، وهو العلم الذي يهتم بدراسة التغيرات في الأنماط الظاهرية الوراثية التي لا تحدث بسبب تغيرات في تسلسل ”الدنا“ أو علم ما فوق الجينات، فهو الذي يدرس بشكل رئيس العوامل الخارجية والبيئية التي تنشّط أو تثبّط عمل الجينات.

وأشارت الدراسة إلى أن التغييرات اللاجينية يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كانت الجينات نشطة أم متوقفة، ويمكن أن تؤثر على إنتاج البروتينات في خلايا معينة، ما يضمن إنتاج البروتينات الضرورية فقط.

وكشف الباحثون أن هناك اعتقادا أن عملية الشيخوخة الكامنة هي تلك التي تقوم عليها جميع النتائج الصحية المختلفة المرتبطة بالعمر، مثل التدهور المعرفي، والمرض، والعجز، والهشاشة والوفيات.

واستخدم العلماء عينات دم من المشاركين في الدراسة واختبروها مقابل ”ساعات جينية“ لقياس تغيرات الحمض النووي، وتوصلوا إلى أنه يمكن استخدام أشياء مثل التدخين أو الإجهاد أو التلوث أو السمنة إلى جانب ”التغيرات اللاجينية“ لتحديد مدى سرعة تقدم الشخص في العمر.

وتوصل الخبراء إلى أن نوع الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى يبطئ من ساعة الشيخوخة لمدة تصل إلى عامين للمرأة، في حين أن السمنة تسرّع العملية حتى 18 شهرا.