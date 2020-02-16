هذه الأطعمة تعجل بالشيخوخة.. تعرف على بدائلها الصحية

تسرع بعض أنواع الأطعمة من شيخوخة الجلد والبشرة، بسبب احتوائها على العديد من البروتينات والدهون التي يصعب على الجسم التخلص منها في الوقت المناسب، فتؤدي لتحطيم نسب الكولاجين المسؤولة عن شباب وحيوية البشرة مسببة حالات الإجهاد التأكسدي.

ونشر موقع ”با- باميل“ الإلكتروني قائمة بالأطعمة التي تسرع من عملية شيخوخة البشرة وبدائلها الصحية ومنها:

استبدل الخبز الأبيض بخبز الحبوب الكاملة

يساعد الخبز الأبيض أو أي معجنات مصنوعة من الدقيق الأبيض على ارتفاع مؤشرات السكر في الدم وبالتالي زيادة معدل الالتهابات في الجسم.

لذلك من المفضل استبدال الخبز الأبيض بالبني المصنوع من الحبوب الكاملة لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المضادة للأكسدة والتي تساعد على تخليص الجسم من أي مواد ضارة تسرع شيخوخة البشرة بسبب احتوائها على نسب قليلة من السكر الذي يؤدي لظهور الشيخوخة.

استبدل البطاطا المقلية بالبطاطا الحلوة

تعتبر البطاطا المقلية من أكثر الأطعمة الضارة بالجسم بشكل عام وبصحة الجلد والبشرة بشكل خاص، بسبب غناها بنسب كبيرة من الأملاح والسكريات الناجمة عن تعرضها لدرجات عالية من الزيت أثناء القلي.

لذلك من الأفضل استبدالها بالبطاطا الحلوة التي تحتوي على عنصر النحاس بنسب كثيرة والذي يساهم في الإبقاء على حيوية البشرة ويحفز إنتاج الكولاجين.

استبدل السكر الأبيض بسكر الفاكهة والعسل

للسكر الأبيض أضرار كثيرة على الصحة وأثبتت الأبحاث والدراسات ارتباطه الوثيق بعدة أمراض خطيرة مثل السكري، وأمراض القلب والكلى فضلا عن ارتباطه بظهور حب الشباب والمشاكل الجلدية الأخرى بسبب إتلافه لنسب الكولاجين في الجلد.

لذلك من الأفضل استبدال السكر الأبيض بالعسل أو سكر الفاكهة لأنها صحية أكثر وتبطئ من عملية الشيخوخة لغناها بالعديد من المواد المضادة للأكسدة.

استبدل اللحوم المصنعة بالدواجن

تحتوي اللحوم المصنعة مثل البرغر والهوت دوغ والنقانق الأخرى على العديد من الدهون المشبعة والكبريتيت والتي تقلل من مستويات الكولاجين في الجلد وتسبب الالتهابات العامة في الجسم.

لذلك من الأفضل استبدال اللحوم المصنعة بالدواجن التي تحتوي على العديد من الأحماض الأمينية والبروتينات والتي تعتبر الأخف ضررا على صحة الجلد والبشرة.

استبدل السمن الصناعي بزيت الزيتون أو الأفوكادو

أثبتت الدراسات والأبحاث أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات صغيرة جدا من السمن الصناعي أقل عرضة لظهور تجاعيد الوجه وعلامات شيخوخة البشرة؛ لأن السمن الصناعي يحتوي على الكثير من الدهون المشبعة والتي تضر الجسم وتسرع من عملية الشيخوخة.

لذلك من الأفضل استخدام زيت الزيتون أو الأفوكادو كبدائل له بسبب احتوائهما على مضادات للأكسدة تساهم في حماية البشرة وتعزيز حيويتها ونضارتها.