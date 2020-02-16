علاجات منزلية بسيطة للتخلص من ”الدوار“.. تعرف عليها

يشكل الدوار ”الدوخة“، الذي يحدث نتيجة انخفاض ضغط الدم وأمراض القلب والحساسية والاضطرابات العصبية ونقص معدلات السكر، أرقًا متزايدًا لدى الكثير من الأشخاص.

وهناك مجموعة من العلاجات المنزلية، وممارسات شخصية بسيطة وسهلة تساعد في التخلص من ”الدوار“ بشكل مباشر وفعال، وفقًا لما نشره موقع ”با- باميل“ الإلكتروني.

تمارين التنفس

يعد تمرين الشهيق والزفير علاجًا فعالًا للتخلص من الدوار، حيث يوفر كمية كبيرة للأكسجين تصل للمخ وتمنح الجهاز العصبي شعورًا بالراحة والاسترخاء، وبالتالي تقليل الشعور بالدوار.

وأفضل طريقة لتنفيذ ذلك التمرين، هي من خلال الاستلقاء في وضعية مريحة، ووضع إحدى اليدين على منطقة المعدة، واستخدام الأخرى في إغلاق إحدى فتحتي الأنف، مع غلق الفم، ثم المضي في عملية استنشاق الهواء من فتحة الأنف المفتوحة، وحبس الأنفاس لمدة تتراوح من 2- 3 ثوانٍ، وإخرج الهواء ببطء، ومن المفضل أن يتم تكرار التمرين لمدة 10 مرات.

شرب الماء

عادة ما يسبب الجفاف وقلة المياه بالجسم شعورًا بالدوار، لذلك عند الشعور بالدوار يجب شرب كوب من الماء، حتى يحصل الجسم على الترطيب اللازم.

الزنجبيل

يعمل الزنجبيل على تعزيز تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، وهو ما يجعله علاجًا فوريًا عند الشعور بالدوار، وذلك من مضغ قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج، كما يمكن تناوله كمشروب ساخن.

الليمون

يحتوي الليمون على ”فيتامين سي“، الذي يعزز من قدرة الجهاز المناعي للجسم، ويساعد الجسم على التخلص من أعراض الدوار أو الدوخة.

العسل

يعد انخفاض معدل السكر في الجسم من أبرز الأسباب التي تؤدي للإصابة بالدوار، لذلك ينصح خلط ملعقتين صغيرتين من العسل وخل التفاح غير المصفى في كوب من الماء، فهو يمنح الجسم تعافيًا سريعًا من الدوخة.