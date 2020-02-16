خلال 5 دقائق.. أدوية للسرطان تعالج أخطر أمراض القلب

في خطوة تشكل أملا كبيرا للمصابين بأمراض القلب، بدأ الأطباء بعلاج أحد أكثر أمراض القلب فتكا وذلك باستخدام علاج السرطان، إذ يتم توجيه العلاج الإشعاعي، الذي يستخدم لمدة قرن تقريبا لقتل الأورام، في الصدر لإبعاد مرض قد يكون قاتلا، ما يجعل القلب ينبض بمعدل يصل إلى ثلاثة أضعاف المعدل الطبيعي.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أظهرت الاختبارات أن عدم انتظام ضربات القلب يمكن تصحيحه من خلال توجيه واحد لمدة خمس دقائق من العلاج الإشعاعي، في حين يأمل خبراء القلب في أن تكون هذه التقنية شريان الحياة لأولئك الذين يفشلون في الاستجابة للعلاجات التقليدية.

من جانبه، قال الدكتور إوين شبرد، استشاري أمراض القلب الذي يشارك في تجربة العلاج الإشعاعي لعلاج مشاكل القلب بمستشفى فريمان في نيوكاسل أبون تاين: ”هذا يمكن أن يحول حياة هؤلاء المرضى“.

تعتبر هذه الحالة، التي يطلق عليها عدم انتظام دقات القلب البطيني (VT)، أحد الأسباب الرئيسة لتوقف القلب المفاجئ، وتقتل أكثر من 100 ألف شخص في المملكة المتحدة كل عام، وتحدث عادة عن تلف عضلة القلب في أثناء التعرض لنوبة قلبية، التي تتداخل مع الإشارات الكهربائية التي تتحكم في إيقاع القلب.

ينبض القلب الصحي بمعدل يتراوح بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة. لكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من تسرع القلب البطيني يمكن أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 200، نتيجة لذلك، فإن البطينين الأيسر والأيمن اللذين يضخان الدم في جميع أنحاء الجسم ليس لديهما وقت للملء بالدماء بين الدقات، وهذا يعني عدم وجود كمية كافية من الدم لضخها إلى الأعضاء الحيوية.

تستمر هذه الأعراض في بعض المرضى، لبضع ثوان وتسبب أعراضا قليلة، لكن في حالات أخرى تستمر بضع دقائق وتتسبب في خفقان وألم في الصدر وصعوبة في التنفس، ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى مشكلة خطيرة أخرى، تسمى الرجفان البطيني، إذ يصبح معدل ضربات القلب أكثر تشويشا ويتم ضخ كمية قليلة أو معدومة من الدم. دون علاج سريع، في حين يؤدي الرجفان البطيني دائما إلى توقف القلب القاتل.