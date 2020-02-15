لماذا تدرب الصين مرضى ”كورونا“ على الفنون القتالية؟(فيديو)‎

بدأت الطواقم الطبية في الصين تعليم مرضى فيروس كورونا فنون القتال لمساعدتهم على الحفاظ على نشاطهم أثناء الحجر الصحي.

وأظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ممرضًا يرتدي سترة واقية وهو يدرب مرضاه على فنون ”تاي تشي“ القتالية، في جناح مستشفى شرق الصين.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تم تصوير الفيديو، الاثنين الماضي، في مستشفى في مدينة ”خفي“ في مقاطعة آنهوي، وهو يظهر الممرض تشانغ تشاو وهو يدرب المرضى في الحجر الصحي.

ويمكن رؤية أحد المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة وهو يتدرب على أداء الحركات، بينما يمكن سماع الممرض وهو يحثه على أداء الحركات ببطء لأنه لا يزال ضعيفًا جدًا، وقال:“إن الأمر أصعب مما يبدو عليه، نفذ الحركات ببطء“.

وأوضح تشانغ تشاو أنه يدرب المريض على ”تاي تشي“، وهو أحد الفنون القتال الصينية والمعروف بفوائده الصحية، إذ يعتقد الشعب الصيني أن التمرين يمكن أن يحسن صحة الفرد وتوازنه، خاصة بالنسبة للمسنين.

وشرح تشانغ أن حركات ”تاي تشي“ البسيطة يمكن أن تساعد المصابين بفيروس كورونا على البقاء نشطين والحفاظ على معنوياتهم في تلك الظروف الصعبة.

وتأتي هذه اللقطات بعد قيام الممرضين في مستشفيات ”ووهان“ بممارسة تدريبات رقص في الحجر الصحي لمساعدة المرضى على الحفاظ على لياقتهم البدنية.