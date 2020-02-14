وزير خارجية الصين يعترف بتحدي فيروس كورونا وينتقد المبالغة برد الفعل

أقر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، بالتحدي الكبير الذي يمثله فيروس كورونا لبلاده، لكنه دافع عن إدارة بكين لأزمة الوباء وانتقد مبالغة الدول الأخرى برد الفعل.

وحث عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية ”وانغ يي“ الولايات المتحدة على عدم اتخاذ إجراءات غير ضرورية في مواجهة الفيروس قد تؤثر على التجارة، والسفر، والسياحة.

وسجل البر الرئيس الصيني ما يربو على 63 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا منها أكثر من 1300 حالة وفاة.

واتخذت الولايات المتحدة ودول أخرى إجراءات صارمة لكبح انتشار الفيروس منذ يناير/ كانون الثاني، وأوقف بعض الدول دخول الأجانب.

وتم تقليص الرحلات الجوية التجارية، وأرسلت العديد من الدول رحلات جوية مستأجرة لإعادة المواطنين من ووهان المدينة الصينية التي كانت بؤرة تفشي الفيروس.

وحذرت الولايات المتحدة أيضًا مواطنيها من السفر إلى الصين مما أثار غضب بكين في حين كانت قد بدأت لتوها إصلاح العلاقات التجارية مع واشنطن.

الوباء تحت السيطرة

وقال وانغ إن الصين اتخذت أكثر الإجراءات صرامة وحسمًا لمكافحة هذا الوباء إذ تجاوزت العديد من إجراءات اللوائح الصحية الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف:“من خلال جهودنا ، الوباء تحت السيطرة بشكل عام“.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ في معركة بكين لاحتواء الفيروس، وقالت إدارته إنها مستعدة لإنفاق ما يصل إلى 100 مليون دولار لمساعدة الصين والدول الأخرى المتضررة.

وقال وانغ:“لقد بذلنا جهودًا كاملة للوقاية والسيطرة، وهي جهود شاملة للغاية، لدرجة أنني لا أستطيع رؤية أي بلد آخر يمكنه القيام بذلك.. لكن الصين كانت قادرة على القيام بذلك“.