مضاد للأكسدة ويقوي العضلات.. فوائد صحية غير متوقعة للكافيين

يعتبر تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغنية بالكافيين من الأمور غير المحببة للكثير من الأشخاص؛ نظرًا لآثارها السيئة والتحذيرات المرتبطة بها.

يوجد الكافيين بشكل طبيعي في الأطعمة والمشروبات اليومية مثل الشاي والقهوة والشوكولاتة، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي الكافيين إلى تفاقم الظروف الصحية، مثل الصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم والقلق، ولكن ما هي الفوائد المحتملة لإدراج الكافيين في نظامك الغذائي وأسلوب حياتك:

مقاومة الخرف وتقليل التعب

يعتمد الكثير من الأشخاص على تناول فنجان من القهوة لمساعدتهم على البقاء مستيقظين، وفي الواقع، يعتبر الكافيين المنبه الأكثر استهلاكًا على نطاق واسع في العالم، ويعني ذلك بأنه ”منشط الذهن“ وهذا يعني أنه يسهم في زيادة التركيز، حيث يقوم الكافيين بتحفيز مستقبلات الأدينوزين في الدماغ لزيادة اليقظة وزيادة الانتباه وتقليل الإحساس بالتعب.

تشير بعض الأدلة إلى أن تناول الكافيين بانتظام قد يكون له تأثير وقائي ضد الخرف، ويبدو أن الفوائد ممكنة مع تناول معتدل (1-2 كوب في اليوم من القهوة)، ولكن أعلى من ذلك قد لا يكون مرغوبًا.

الكافيين وفقدان الشعر

يمكن أن يؤثر تساقط الشعر على الرجال والنساء لأسباب مختلفة، وغالبًا ما تظهر هذه الحالة في منتصف العمر وبعد انقطاع الطمث.

هناك الكثير من النقاش حول فعالية الكافيين عند إضافته للشامبو، إذ كانت هناك نتائج مشجعة من الدراسات المختبرية، ولكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات السريرية لتقديم المزيد من الأدلة على تقليل تساقط الشعر على المدى الطويل.

يصل الكافيين من الناحية النظرية إلى بصيلات الشعر ويعمل بطريقتين؛ إنه يحفز الدورة الدموية لتغذية الشعر ويمنع إنزيم (5-α-reductase) المرتبط بكل من تساقط الشعر في الذكور والإناث.

أبلغ الكثير من الأشخاص عن حدوث تحسن في المراحل المبكرة من تساقط الشعر؛ لأن هذا الشامبو قد يحسن صحة الشعر بشكل عام عن طريق المساعدة في تحفيز الدورة الدموية في الرأس، من المحتمل أن يكون أكثر فائدة في المراحل المبكرة من تساقط الشعر إلى جانب منتجات أخرى لتساقط الشعر.

تحسين قوة العضلات والأداء الرياضي

يزيد الكافيين من القوة والقدرة على التحمل، ما يجعله خيارًا مفضلًا للرياضيين، وأكد تحليل لـ 20 دراسة أن الكافيين يحسن قوة العضلات، خاصة في الجزء العلوي من الجسم، وهناك المزيد من الأدلة على ذلك في دراسات الرجال وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد الآثار المترتبة على النساء.

وبشكل عام، يساعد الكافيين الرياضيين على الاستمرار لفترة أطول، ويمكنهم تحسين كثافة التدريب والأداء في الألعاب الرياضية، مثل ركوب الدراجات والجري.

يعزز التمثيل الغذائي

شرب فنجان من القهوة يمكن أن يرفع معدل الأيض بلطف لمدة ثلاث ساعات لاحقة، لذلك يمكنك نظريًا حرق المزيد من الدهون وتوليد المزيد من الحرارة، هذا التأثير هو أيضًا السبب وراء إضافة الكافيين في كثير من الأحيان إلى مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية؛ لأنه يسرع من عمل المكونات الأخرى مثل الإيبوبروفين أو الباراسيتامول.

الكافيين هو أحد مضادات الأكسدة

تساهم تأثيرات مادة الكافيين المضادة للأكسدة في الفوائد الصحية للقهوة والشاي، مما يعزز من آثار البوليفينول المضاد للأكسدة. لقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين شربوا فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا كانوا في المتوسط أقل عرضة بنسبة 14% للموت من أي سبب خلال فترات متابعة الدراسة، من أولئك الذين شربوا القليل من القهوة أو لم يتناولوها.

تم العثور على فوائد مماثلة للشاي، أولئك الذين شربوا ثلاثة أكواب من الشاي يوميًا كانوا أقل عرضة بنسبة 24% للموت خلال فترات الدراسة، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا الشاي.