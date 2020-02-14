دون أدوية.. تخلص من الصداع بهذه العادات المنزلية

يعاني الكثير من الأشخاص من الصداع العادي أو الصداع النصفي، ولكنهم يترددون في تناول الأدوية والمسكنات، لذلك توصل المختصون لعدد من العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها لتخفيف الصداع بطريقة طبيعية وآمنة.

ولا يرتبط الصداع في كثير من الأحيان بظروف خطرة، فيمكن أن يكون علامة على أنك تشعر بالإرهاق أو الجوع أو العطش أو التوتر أو انخفاض نسبة السكر في الدم، وتعتبر العلاجات الطبيعية التالية فعالة في التخفيف من آلام الصداع.

زيت النعناع

تشير الأبحاث إلى أن زيت النعناع يمكن أن يخفف من حدة الصداع، حيث يحتوي على المنثول الذي يساعد العضلات على الاسترخاء وتخفيف الألم.

ويُعتقد أن استخدام زيت النعناع المخفف مباشرة، يمكن أن يساعد في تخفيف آلام صداع التوتر والصداع النصفي.

ويمكن تطبيقه عن طريق مزج بضع قطرات مع زيت التدليك الخاص بك، أو رش الشاي بالنعناع لتخفيف الألم، ولكن انتبه، فإن وضع الزيت غير المخفف على الجلد يمكن أن يحدث طفحا جلديا أو تهيجا.

تجنب هذه الأطعمة

إلى جانب الإجهاد والتعب والإضاءة الساطعة، يمكن أن يكون للصداع النصفي مسببات شائعة، مثل تناول الشوكولاتة والجبن والكحول، وعليه يجب تجنب أي طعام أو شراب في نظامك الغذائي يحفز الصداع/ الصداع النصفي.

ويمكن أن تؤدي التقلبات في نسبة السكر في الدم إلى الصداع النصفي، لذا حاول تجنب تخطي الوجبات وتأكد من تناول الوجبات الخفيفة دائمًا.

قم بتضمين البروتين الخالي من الدهون في خطط وجباتك للمساعدة في الحفاظ على مستويات الغلوكوز ثابتة.

التأمل

اكتشف باحثون أمريكيون مؤخرًا، أن الأشخاص الذين قاموا بدمج التأمل والتحكم في التنفس في روتين حياتهم اليومية، لديهم تنظيم أفضل لهرمون الكورتيزول المسبب للتوتر، ويمكن أن يؤدي الإجهاد إلى الصداع، لذا فإن تقليل الكورتيزول قد يساعد أيضًا في تخفيف الصداع والآلام المزمنة الأخرى.

غرفة مظلمة

يمكن للراحة أو الجلوس في غرفة مظلمة أن تساعد في تخفيف الأعراض، خاصة إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، كما يمكن أن تساعدك إذا كنت تعاني من صداع بسيط. للحصول على أفضل النتائج، قم بإغلاق جميع الأجهزة الكهربائية، وأغمض عينيك وركز على تخفيف التوتر في الرقبة والظهر والكتفين.

الماء

الجفاف هو أحد مسببات الصداع الشائعة، وببساطة فإن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يوقف الصداع والصداع النصفي في آثاره.

الزنجبيل

يعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات منذ قرون، ومن المعروف أيضًا أن الزنجبيل يقلل من الغثيان الذي يصاحب نوبات الصداع النصفي سواء بمضغه أو شرب شاي الزنجبيل.

زيت اللافندر

يشتهر زيت اللافندر أيضًا بمزايا الاسترخاء، كما أنه يتميز بخصائص تثبيط الصداع النصفي.

ووجدت دراسة حديثة أن 92 من أصل 129 من الذين يعانون من الصداع النصفي الذين استنشقوا زيت اللافندر خلال نوبة الصداع النصفي استجابوا بشكل إيجابي، فقط افركه على جبهتك ومعصميك، وأضف بضع قطرات إلى ماء الاستحمام أو جرب رشه في منزلك بالكامل.

الثلج

قد يساعد الضغط البارد فوق الجبهة في علاج الصداع عند بعض الناس.