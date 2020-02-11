الإمارات تعلن استقرار حالة جميع المصابين بـ“كورونا“

أعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس الوصول إلى جميع المخالطين والأماكن التي زارتها الحالات المصابة بفيروس ”كورونا“ في البلاد، وإجراء كافة الفحوص اللازمة للتأكد من عدم انتقال العدوى، وفق وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وأكد، في إحاطة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي حول الفيروس المستجد، أن حالة جميع المصابين بالفيروس في الإمارات مستقرة، لافتًا إلى تماثل أحد المصابين للشفاء.

وقال: إن الإمارات كانت من أوائل الدول التي استلمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم لاكتشاف الفيروس المستجد، حيث يقوم أكثر من 500 موظف بعمليات الاستقصاء الطبي والدعم اللوجستي على مدار الساعة.

وأشار إلى ”تعميم أجهزة الكشف الحراري على منافذ ومطارات الدولة، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة وفقًا للبروتوكولات والممارسات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية“.

وشدد على أن ”دولة الإمارات تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من المستلزمات الطبية الأساسية، مثل الأقنعة الجراحية والقفازات الطبية والنظارات والملابس الواقية، علاوة على أن العديد من المصانع المتواجدة داخل الدولة توفر هذه المستلزمات وفقًا لأعلى المعايير العالمية“.

ولفت إلى رفع جاهزية المنشآت الطبية بالقطاعين الحكومي والخاص، من خلال تخصيص غرف عزل مهيأة، ورفع جاهزية المختبرات المؤهلة لعمل الفحوصات الفيروسية في المؤسسات الحكومية وتوفير المستلزمات الوقائية الشخصية من الأمراض المعدية لمقدمي الرعاية الصحية.

وأكد أن هناك إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية والمركز الإقليمي والعربي بتعامل الإمارات مع الحالات المكتشفة، فضلًا عن الشفافية والتعامل مع هذا الفيروس، حيث خصصت الإمارات مركزًا للتواصل باللغة الصينية للاستفسار عن المرض والتبليغ عن الحالات المشتبه فيها.