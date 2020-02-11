رجل أعمال يُعدي 11 شخصا بفيروس كورونا‎

أعلنت السلطات البريطانية أنها تبحث عن جميع الأشخاص الذين التقوا رجل أعمال، اكتُشف نقله فيروس ”كورونا“ الجديد إلى 11 شخصًا.

وأوضحت السلطات أن رجل الأعمال البريطاني ستيف والش (53 عاماً)، أصيب بفيروس ”كورونا“ خلال زيارة عمل أجراها إلى سنغافورة، ونقله إلى 11 شخصا آخرين خلال مروره بفرنسا وإسبانيا، في طريق عودته إلى بلاده.

والمصابون الـ 11 يتلقون العلاج حالياً، 5 منهم في فرنسا، و5 آخرون في بريطانيا، ومصاب في إسبانيا، بينهم طفل عمره 9 سنوات.

وتبحث السلطات البريطانية حالياً عن باقي الأشخاص الذين التقوا ”والش“؛ للتأكد من إصابتهم بالفيروس أم لا.

ودفع وجود طبيبين بين المصابين الـ 11 إلى إغلاق مركز صحي في مدينة ”برايتون“ البريطانية، بشكل مؤقت.

بدوره، قال رجل الأعمال البريطاني ”والش“، في تصريحات أدلى بها، إنه تحسّن بشكل كامل، عقب خضوعه لحجر صحي في أحد مشافي البلاد، مبيناً أنه يفكّر في باقي المصابين، رغم تعافيه من الفيروس.

والإثنين، قالت الصحة البريطانية إن فيروس ”كورونا“ الجديد ”تهديد كبير وقريب“، بعد ارتفاع حالات الإصابة به في البلاد إلى 8 أشخاص.