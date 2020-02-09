الصين تسجل 91 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني في بيان على موقعها الإلكتروني صباح الاثنين (بالتوقيت المحلي)إن عدد الوفيات في الإقليم الواقع بوسط البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا زاد 91 شخصا ليصبح 871 شخصا بحلول يوم الأحد .

وتم اكتشاف 2618 حالة أخرى في هوبي بؤرة تفشي كورونا ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الإقليم إلى 29631 حالة.

وحدثت معظم حالات الوفاة الجديدة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي والتي من المعتقد أنها مصدر الفيروس.

وأعلنت ووهان 73 حالة وفاة جديدة يوم الأحد بزيادة عن 63 حالة يوم السبت. وبلغ الآن إجمالي عدد حالات الوفاة في ووهان نتيجة فيروس كورونا 681 حالة . وزادت حالات الإصابة المؤكدة في ووهان 1921 حالة بزيادة عن 1379 حالة يوم السبت.