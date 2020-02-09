تفاصيل علاج أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الإمارات (فيديو)

روى الدكتور حسين عبدالرحمن وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، تفاصيل علاج أول حالة مصابة بكورونا في الإمارات، موضحًا أن الحالة التي شُفيت تمامًا لامرأة صينية تبلغ من العمر 73 عامًا وقادمة من مدينة ووهان الصينية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة الإماراتية في مداخلة هاتفية ببرنامج ”الحكاية“ الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب عبر فضائية Mbc مصر أن الإمارات شخصّت 7 حالات مصابة بفيروس ”الكورونا“ من 3 عائلات مختلفة.

وأكد أن الحالة التي تم شفاؤها من بين 4 حالات من عائلة واحدة صينية وهي ”الجدة“ مبينًا أن العلاج لم يكن باللقاح لأنه حتى الآن لا يوجد علاج له باللقاح، وأردف أن الشفاء تم من خلال عمل تقوية للجهاز المناعي لجميع المصابين وخاصة ”الجدة“ المتعافية.

واستطرد حسين عبدالرحمن، أنه تم التخفيف من شدة الأعراض والمضاعفات وتشكيل فريق من المختصين في علاج الأوبئة لوضع خطط العلاج للمصابين.

وأكد أن المتعافية هي أول حالة قامت بعمل ”ريبورت“ لمستشفى في الإمارات من الحالات المشخصة، موضحًا أنها عندما قدمت من مدينة ووهان الصينية لم يكن لديها الأعراض ولكن بدأت عليها في الإمارات.

وأشار إلى أنها توجهت لأقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية وكانت الحالة ”إيجابية“ مضيفًا أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بدخولها العزل، إضافة إلى عزل الثلاثة الآخرين من عائلتها منفردين.

وأكد أن مدة العلاج استمرت 14 يومًا وتم عمل التحاليل الطبية اللازمة واتضح أن الحالة ”سلبية“ هذه المرة ما يؤكد تعافيها وتم مقابلتها لتوجيه الشكر لها برفقة القنصل الصيني بالإمارات.

د.حسين عبدالرحمن وكيل الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات يشرح تفاصيل علاج أول حالة مصابة بكورونا في الإمارات#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/DP6TP62pf7 — MBC مصر (@mbcmasr) February 9, 2020

ونوّه حسين عبدالرحمن، أن باقي الحالات تحت الملاحظة ويتلقون العلاج، تمهيدًا لإجراء تحاليل لهم في الفترة المقبلة.

وكانت قد أعلنت الإمارات، السبت، عن تشخيص حالتين جديدتين لمصابين من الجنسية الصينية والفلبينية بأعراض فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات المكتشفة فيها إلى 7 حالات منذ ظهور الفيروس، قبل أن تعلن الدولة، الأحد، عن شفاء إحدى الحالات.