الصين تعتقل المصابين بـ“كورونا“ وتجرهم للحجر الصحي بالقوة (فيديو)

مع ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا، بدأت الصين باتخاذ إجراءات وصفت بـ“الجذرية“، شملت اعتقال المصابين وسحبهم بالقوة إلى الحجر الصحي.

وكشف مقطع فيديو جديد ”مقلق“، قوات صينية ترتدي بدلات وقاية وتجر أشخاصا يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بالقوة من منازلهم، حيث بدأت السلطات في اعتقال المرضى في مدينة ووهان ونقلهم إلى المخيمات.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يمكن رؤية السلطات وهي تكافح في جر بعض الرجال والنساء المشتبه في إصابتهم، والذين يقاومون بشراسة محاولين التمسك بمن يسجلون الفيديو، بينما تعمد أحدهم تصعيب الأمور بالرقود في المدخل، قبل أن يتكاتف عدة رجال لحمله.

وتأتي اللقطات التي تم تصويرها في ووهان بعد أن دعا نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سون تشونلان إلى ”حرب شعبية“ ضد الوباء سريع الانتشار، والتي يبدو أنها تترجم إلى جمع المصابين المحتملين رغم مقاومتهم في جميع أنحاء المدينة.

وفي مقطع فيديو آخر نشر عبر ”تويتر“، والذي قِيل إنه قد تم تصويره في الصين، شوهد عدة ضباط شرطة وهم يعتقلون سيدة لوضعها في الحجر الصحي لعدم ارتدائها الكمامة.

وأمرت الحكومة المركزية في الصين سلطات ووهان، أمس الجمعة، بجمع كل المرضى المشتبه بهم، وكل من تعاملوا معهم عن قرب، ووضعهم في معسكرات الحجر الصحي الشامل.

وطالب سون المسؤولين الشيوعيين من جميع المستويات، بأن يأخذوا زمام المبادرة في التعامل مع الانتشار السريع للوباء، وإجراء فحوصات منزلية وتقسيم الحالات التي يشتبه في إصابتها إلى 4 فئات: الحالات المؤكدة، الحالات المشتبه فيها، الأشخاص الذين لديهم اتصال وثيق مع الاثنين السابقين، والذين يعانون من الحمى.

يذكر أنه حتى اليوم السبت، قتل الفيروس أكثر من 700 شخص، حيث مات 86 شخصا أمس الجمعة فقط، وأصيب أكثر من 34.5 ألف شخص على مستوى العالم.