عزل عريس عن زوجته في شهر العسل بسبب ”كورونا“

أفسد المرض فرحة عروسين بريطانيين خلال احتفالهما بشهر العسل، بعدما اكتشف إصابة العريس بفيروس ”كورونا”.

ومن المقرر أن يتم عزل العريس عن زوجته وإرساله إلى المستشفى في البر الرئيسي، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويقضي الزوج البريطاني فترة زواجه بين 61 مريضًا بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية في الحجر الصحي باليابان، وبذلك يصبح ثاني مواطن بريطاني يُعرف بأنه مصاب بالفيروس، بعد أن أصيب رجل أعمال كان قد سافر مؤخراً من سنغافورة.

وكان السائح يحتفل بشهر العسل على متن السفينة، حسب زميله الراكب ديفيد أبيل، وهو من أصل 78 بريطانيًا كانوا على متنها.

وزادت القفزة الهائلة في حالات الإصابة بالفيروس على متن السفينة، حيث تضاعف من 41 شخصا إلى 61 خلال ساعات قليلة، من مخاوف ركاب السفينة البالغ عددهم 2600 راكبًا بتضييق الخناق عليهم بسبب الأزمة.