باحثون صينيون: آكل النمل الحرشفي ”عائل“ محتمل لفيروس كورونا

قال باحثون صينيون إن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، ويعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس كورونا؛ الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص في الصين.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية، التي قادت البحث في بيان عبر موقعها على الإنترنت: ”هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس“.

يذكر أن أي فيروس يبقى متوقفا عن النشاط حتى يكون قادرا على إصابة العائل التالي، ثم ينشط فيتضاعف.

وبعض الفيروسات يمكنها الحياة في بيئة مفتوحة لفترة قصيرة، في بعض الحالات، فقط ساعات قليلة. لذا، تستخدم الفيروسات أكثر الطرق كفاءة لإيجاد عائل لها، إنشاء ذرية، والانتشار لعوائل آخرين.