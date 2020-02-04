ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 425

المصدر: أ ف ب

ارتفع عدد الوفيات المؤكّدة في الصين جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى 425، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي الثلاثاء تسجيل 64 وفاة إضافيّة.

وقالت لجنة الصحّة في المقاطعة أيضًا إنّ هناك زيادةً حادّة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، مع وجود 2345 إصابة جديدة مؤكّدة في هوبي، بؤرة انتشار الوباء.

وبحسب إحصاءات الحكومة المركزيّة، فإنّ هناك في المجموع 19950 إصابة داخل الأراضي الصينيّة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانغ في مؤتمر صحافي الإثنين ”ما تحتاج إليه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات وقاية“.

وسُجّلت أوّل وفاة بالمرض خارج الصين، مع إعلان منظّمة الصحّة العالميّة الأحد وفاة صينيّ في الفيليبّين، مشيرةً إلى أنّه يتحدّر من ووهان ويبلغ من العمر 44 عامًا.