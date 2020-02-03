سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر

استبعد مطار ووهان مواطنين مصريين من صفوف العائدين إلى مصر، وذلك بعد أن تبين تخطي درجة حرارتهما للحد المسموح به للخروج من الصين مما منع خروجهما على متن الطائرة التي أرسلتها مصر لإجلاء المصريين من ووهان.

وكشف محمد البدري سفير مصر لدى الصين، عن مصير المصريين اللذين تم استبعادهما في مطار ووهان ومنعهما من السفر للعودة إلى مصر.

وأوضح البدري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”مساءdmc “ مساء الاثنين، أنه لم يتم احتجاز المصريين لكن تم منعهما من السفر وهناك فارق كبير بين الاحتجاز والمنع، حيث إن الاحتجاز يكون بوضعهما بالمستشفى لإصابتهما بالفيروس، لكن ما حدث غير ذلك؛ حيث تم قياس درجة الحرارة تحت الإبط فتبين أنها أعلى درجتين من ٣٧، مؤكدا أن الممنوعين من العودة إلى مصر، لن يسمح لهما بالسفر إلا بعد 14 يوما وإنهاء عزل مدينة ووهان.

وقد سيرت وزارة الطيران المدني المصرية طائرة لإجلاء المصريين من مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا، ووضعت وزارة الصحة المصرية خطة متكاملة لعزل العائدين من ووهان في الحجر الصحي بمحافظة مطروح.