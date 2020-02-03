المخرج المصري خالد جلال يكشف تطورات وضعه الصحي بعد نقله للمستشفى‎

كشف المخرج المصري خالد جلال، آخر تطورات حالته الصحية؛ بعد تداول أنباء تفيد بإصابته بأزمة قلبية استدعت نقله للمستشفى، موضحا أنه لم يتعرض لأزمة قلبية أو استدعاء الإسعاف لنقله للعلاج.

وقال خالد جلال في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“؛ إنه ”تعرض لحالة إجهاد شديدة صباح اليوم، اضطرته لاستقلال سيارته والذهاب إلى أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية“، مؤكدا أنها فحوصات عادية بعدما لاحظ اضطرابات في تنظيم ضربات القلب.

وأكد خالد جلال، أن ”عدم انتظام ضربات قلبه أشعرته بارتفاع في ضغط الدم ورافقه للمستشفى أحد أصدقائه المقربين“، منوها أن ”الأطباء أجروا له الفحوصات اللازمة وقرروا له العلاج اللازم“.

ونوّه أن ”الأطباء نصحوه بالراحة لمدة أسبوع من العمل؛ لأن الإرهاق وضغط العمل هو السبب الرئيس في شعوره بالتعب خلال الساعات الماضية“، مؤكدا أنه حتى يوم أمس كان في مكتبه بقطاع شؤون الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة المصرية.

ونقلت مواقع محلية اليوم، أنباء عن تعرض المخرج المسرحي لأزمة قلبية، وأن زوجته استدعت سيارة إسعاف ونقلته للمستشفى.

يُذكر أن خالد جلال عمل ممثلا ومؤلفا ومخرجا، وحاليا يرأس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة المصرية منذ العام 2015.