بعد عودته من ”ووهان“.. عزل مدير طيران الجزائر 14 يوما عن عائلته

يخضع مدير عام الطيران المدني في الجزائر، علاش بخوش، لحجر طبي مفروض على العائدين من ووهان الصينية، لمدة 14 يوما.

ورافق علاش بخوش طاقم الطائرة الحكومية المكلفة بإجلاء رعايا جزائريين وموريتانيين وتونسيين، في خطوة لافتة جاءت بعد رفض كوادر من شركة الخطوط الجوية الجزائرية التوجه إلى المدينة الصينية الموبوءة.

وقالت مصادر لـ“إرم نيوز“؛ إن ”مسؤولين جرى انتدابهم للإشراف على عملية الإجلاء، رفضوا التوجه إلى ووهان الصينية، فما كان من المدير العام لشركة الطيران الحكومية إلا أن توجه بنفسه للقيام بالمهمة ورفع معنويات طاقم الطائرة“.

واضطر الوضع الصحي الطارئ، المسؤول الجزائري البارز للتغيب عن حفل زفاف نجله، إذ يقيم علاش بخوش بفندق ”المرسى“ مع طاقم الطائرة العائدة من ووهان.

وبذلك يتغيب مدير عام الجوية الجزائرية عن حفل الزفاف المقرر الأسبوع المقبل، ولن يغادر إقامته المؤقتة في الفندق بسبب خضوعه لإجراءات الحجر الصحي المفروضة على كل العائدين من الصين.

وفي وقت سابق من اليوم، طمأن مسؤولون بوزارة الصحة الجزائرية مواطنيهم، بأنّ السلطات حريصة على تأمين البلاد ضدّ فيروس كورونا وأي وباء آخر.

وأشاروا إلى أن من جرى إجلاؤهم من ووهان الصينية سيبقون رهن الحجر الصحي، ولن يعودوا إلى عائلاتهم قبل التأكد من سلامتهم نهائيا.

واعتمدت وزارة الصحة إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس الآخذ في الانتشار عبر العالم، وسط مخاوف من وصوله إلى الجزائر عبر العمالة الصينية الناشطة في ورشات الإنشاءات الكبرى وشركات اتصالات وإعمار وكهرباء.