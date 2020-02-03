أطعمة طبيعية تمنحك السعادة.. تعرف عليها

تعتمد صحتك العقلية على الكثير من العوامل، أهمها عنصر الغذاء، وتتوجه الأنظار نحو مسألة الطعام بشكل لافت والذي قد يقترن في أذهاننا غالبا بالمتعة اللحظية، لكن ثمة أبحاث ترى في الغذاء أبعد من ذلك.

يقول تقرير نشره موقع صحيفة ”انديان اكسيريس“، إن السعادة ترتبط ارتباطا وثيقا بالهرمونات، فإذا كان طعامك يحتوي على كمية كافية منها كالسيروتونين، الدوبامين والاندورفين، فإن ذلك قد يضفي على حياتك الراحة والسهولة.

التقرير رصد بعض الأطعمة التي قد تتواجد في مطبخك، لكنك تغفل عن السعادة التي قد يُسببها لك تناولها، وعليه فإن تناول هذه الأغذية سيرفع من حالة الشعور بالسعادة، ومن تلك الأغذية :

الشوكولاتة الداكنة

يُعتقد أن الكافيين الموجود بالشوكولاتة الداكنة يطرد النعاس بعيدا، مما يجعلنا نشعر أكثر بالتركيز والاستعداد، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، والتي ترتبط بتغيير المزاج.

المكسرات والبذور

تحتوي هذه الأطعمة على هرمون السعادة الذي يُعرف بـ“السيروتونين“، الذي يعمل على تنظيم المزاج والذاكرة، كما تحتوي أيضا على فيتامين E، الذي يعمل كمضاد أكسدة طبيعي لحماية الخلايا.

سمك السلمون

ينتج الأحماض الأحماض الدهنية الأساسية التي يتعذر على الجسم إنتاجها، لذا يعد تناول سمك السلمون من أهم أولويات غذائك، و تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تتواجد فيه بكثرة في استرخاء العضلات، وفي الهضم، وفي تخثر الدم، وفي الخصوبة.

التوت البري

كما يُقال إن سر السعادة يكمن في التوت، فهو يعمل على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يجعل من السهل على الجسم الحصول على الدوبامين والسيروتونين، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، والكربوهيدرات البسيطة والألياف المفيدة للجسم.