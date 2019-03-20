يوم السعادة العالمي.. تعرّف على الدولة الأسعد عربيًّا

حلّت الإمارات في المرتبة الأولى ضمن قائمة أسعد دول العالم، وفق تقرير السعادة العالمية، الصادر يوم الأربعاء، والذي شمل 156 دولة، استنادًا إلى عوامل مثل متوسط العمر المتوقع والدعم الاجتماعي والفساد.

وجاءت عدد من الدول العربية في المرتبة الأخيرة للقائمة، لتتصدر قائمة الدول الأكثر كآبة في العالم، ومنها: اليمن، وسوريا، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتوجت فنلندا كأسعد دولة في العالم، للعام الثاني على التوالي، متقدمة بذلك على الدنمارك، والنرويج، وأيسلندا، وهولندا، ثم سويسرا، والسويد، ونيوزيلندا، وكندا، والنمسا، وأستراليا على التوالي.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة الـ 21 لقائمة الأسعد في العالم، والسعودية في المركز الـ28 وقطر في المركز الـ29.

وقال مايك ويكينج، الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث السعادة، ومقره كوبنهاغن، إن بلدان الشمال الأوروبي الخمسة التي تحتل مرتبة عالية في المؤشر، ”تقوم بعمل صحيح فيما يتعلق بتهيئة ظروف جيدة لحياة جيدة.

وأضاف، أن السعادة التي كشفت عنها الدراسة، مستمدة من معدلات الحرية الشخصية، والضمان الاجتماعي.

وقال ويكنج: ”باختصار، (بلدان الشمال الأوروبي) جيدة في تحويل الثروة إلى رفاهية“.

وتابع، أن اكتشاف السعادة للمهاجرين، يوضح الظروف التي نعيش فيها في ظل أهمية كبيرة لنوعية حياتنا، وأن السعادة ليست مسألة اختيار فحسب.