الإمارات تعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة أن الحالة لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية، حيث يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية.

ومع الحالة الجديدة، يصبح عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 5 حالات فقط منذ ظهور المرض، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية، وتم الإعلان عنها سابقا مازالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم.

وأكدت أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة لاتخاذ جميع الاحترازات الوقائية، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين، حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

وطمأنت الإمارات بأن الحالات التي سجلت ”لا تستدعي القلق وهي حالات محدودة جدا“، خاصة أن الدولة لديها نظام صحي قوي للترصد ومكافحة الأوبئة.