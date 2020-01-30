”مصر للطيران“ تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس ”كورونا“

أعلنت شركة ”مصر للطيران”، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، على أن يتم تعليق الرحلات إلى هانزو اعتبارا من أول فبراير/ شباط، وبعدها بكين وجوانزو، اعتبارا من يوم 4 فبراير/ شباط المقبل، وحتى إشعار آخر.

وكشف بيان لوزارة الطيران المصرية، أن أسباب تعليق الرحلات ترجع لمواجهة انتشار فيروس ”كورونا“ الذي ظهر بالصين، وانتشر في أكثر من دولة، وذلك حفاظا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات، وأفراد الركب الطائر.

وأوضح البيان أن القرار جاء في هذا التوقيت؛ بسبب التزام شركة ”مصر للطيران“ بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليا بمصر، حيث يغادر آخر فوج سياحي صيني متواجد حاليا، يوم 4 فبراير/ شباط المقبل .

وأكد البيان أن وزارة الطيران المصرية، تتابع بالتنسيق مع مركز عمليات ”مصر للطيران“ المتكامل، والجهات المعنية، تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات، مضيفا أن ”مصر للطيران“ تسير رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو حاليا .

وكانت وزارة السياحة المصرية، قد أعلنت في وقت سابق، وقف جميع الرحلات السياحية القادمة من الصين إلى كافة المطارات المصرية؛ كإجراء احترازي لتفادي دخول فيروس ”كورونا“ إلى البلاد. كما تم إلغاء جميع الحجوزات القادمة من شركات السياحة الصينية، إلى أجل غير مسمى.