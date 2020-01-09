مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى بغداد السبت القادم

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية اليوم الخميس أن شركة مصر للطيران ستستأنف رحلاتها الجوية إلى بغداد، السبت، بعد أن علقتها ثلاثة أيام بسبب الأوضاع الأمنية.

وقالت الشركة: ”قررت مصر للطيران استئناف رحلاتها الجوية إلى بغداد اعتبارا من يوم السبت القادم … على أن يتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات وذلك حفاظا على سلامة الركاب والطائرات“.

وكانت الشركة قد علقت الرحلات أمس الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام، وعزت ذلك إلى عدم استقرار الوضع الأمني في العاصمة العراقية.