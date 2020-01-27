الكويت تعيد 9 مسافرين قادمين من الصين للاشتباه بحملهم فيروس ”كورونا“

أعاد موظفو مطار الكويت الدولي، يوم الإثنين، 9 مسافرين قادمين من الصين، بعد الاشتباه بحملهم لفيروس ”كورونا“ الجديد، الذي انتشر في الصين وأدى إلى حدوث وفيات وإصابات بالآلاف، ثم انتقل إلى عدة دول أخرى.

من جهتها، طالبت نقابة الطيران المدني بعلاوة ”بدل عدوى“ لموظفي المطار بعد تعاملهم مع الحالات التسع اليوم، والاشتباه بحملهم للفيروس، وذلك نقلا عن صحيفة ”الجريدة“ الكويتية.

وكانت الكويت شرعت منذ أيام باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال الفيروس إلى البلاد، من خلال فحص المسافرين القادمين إلى البلاد بالكاميرات الحرارية.