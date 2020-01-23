ابتكار قلب ”روبوتي“ يمكنه ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم (صورة)

تمكن مجموعة خبراء من جامعتي ”أمستردام“ في هولندا و“كامبريدج“ في لندن من تصميم قلب روبوتي مرن يمكنه ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

ويعتقد العلماء أن القلب الروبوتي يمكن أن يكون بديلا لعمليات زرع القلوب خلال 8 سنوات، فيما يهدف الباحثون إلى زرع أول نموذج عملي في الحيوانات خلال 3 سنوات وفي البشر بحلول عام 2028.

ويستخدم مشروع ”القلب الهجين“ الذي تقوده جامعة أمستردام، مادة روبوتية اصطناعية تقلد انقباضات القلب، جنبا إلى جنب مع طبقات من الخلايا البشرية المصنوعة في المختبر للتأكد من عدم رفض الجهاز المناعي للجهاز، والذي تدعمه بطارية لاسلكية، تُشحن من جهاز يرفق بجاكيت أو سترة.

ويأمل الباحثون أن يستبدل هذا القلب الهجين زراعة القلب قريبا، خصوصا مع النقص في قلوب المتبرعين، لإنقاذ مئات الأرواح، إذ يعد هذا الجهاز واحدا من 4 مشاريع تم ترشيحها لجائزة كبرى بقيمة 37 مليون دولار والتي تمنح للابتكار الذي يمثل ثورة في علاج أمراض القلب.

وتتضمن المنافسة -التي تلقت 75 طلبا من فرق في 40 دولة- على الجائزة أفضل الباحثين في أمراض القلب والأوعية الدموية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك خبراء من جامعات ”أكسفورد“ و“إمبيريال كوليدج“ في لندن و“هارفارد“ و“شيفيلد“.

وتلقى المتسابقون النهائيون الأربعة 65 ألف دولار كتمويل أولي لتطوير أفكارهم في الأشهر الـ 6 المقبلة، قبل اختيار الفائز النهائي للجائزة الرئيسة هذا الصيف، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.