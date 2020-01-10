بعد مقتل سليماني.. هولندا وبلجيكيا تتخوفان من ”أعمال انتقامية“ من قبل الشيعة المغاربة

أفادت صحيفة مغربية بأن السلطات الأمنية والاستخباراتية في بلجيكا وهولندا، وضعت الشيعة المغاربة تحت المراقبة الشديدة، وذلك بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد.

وذكرت صحيفة ”الأحداث المغربية“ المقربة من الجهات الرسمية، يوم الجمعة، أن ”هذه الخطوة تأتي تخوفاً من أعمال انتقامية ضد المصالح الأمريكية والغربية في البلدين من قبل الشيعة المغاربة“.

وأكد المصدر ذاته أن ”هذا الخوف يزداد أكثر في بلجيكا التي تضم مقر حلف الشمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مقر الاتحاد الأوروبي“.

وكانت تقارير إعلامية محلية أكدت في وقت سابق أن المغاربة يتصدرون قائمة الشيعة في بلجيكا، ويناهز عددهم 20 ألفاً، وهو رقم مرشح للتزايد حسب القائمين على حركات وجمعيات تعنى بأحوال المغاربة الشيعة ببلجيكا.