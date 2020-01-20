دراسة توصي بالعلاج في المنزل.. لهذه الأسباب

وجدت دراسة تجريبية تعتبر الأولى من نوعها في العالم، والتي أجراها باحثو مستشفى ”برينغهام آند ومين“ في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة ، أن العلاج المنزلي يمكن أن يحسن الرعاية مع تقليل التكاليف.

ووفقا لمجلة ”هيلث لاين“، يدخل الناس إلى المستشفيات متوقعين أن يتحسنوا، ولكن الحقيقة أن الإقامة في المستشفى تنطوي على بعض المخاطر، حيث ينتهي الأمر بإصابة بعضهم بمزيد من الأمراض.

كما يتعرض المريض المقيم في المستشفى لصعوبة في النوم، خاصة مع إجراء الأطباء والممرضات لفحوصات مستمرة على مدار اليوم، بالإضافة إلى خطر الإصابة بالعدوى.

على الرغم من أن الإقامة في المستشفى هو الأمر الشائع اجتماعيا بين الحالات التي تتطلب رعاية دورية، إلا أن الدراسة الجديدة تشير إلى أن تلقي العلاج في المنزل قد يكون أكثر فائدة من الناحية المادية والصحية.

تشير الدراسة إلى أنه عندما يكون المريض عالقا في سريره في المستشفى، يكون أكثر عرضة للآثار الصحية السلبية لهذا الخمول البدني.

وكشف ”توماس كورنويل“، مؤسس معهد أطباء الشمال الغربي للطب والرعاية المنزلية والمدير التنفيذي لمعهد الرعاية المنزلية المركزية، أنه يمكن للمجتمع الطبي تنفيذ برنامج رعاية يوفر المال والرعاية الأفضل للمرضى.

أجرى توماس وفريقه الدراسة على 91 مريضًا بالغًا تم اختيارهم بصورة عشوائية، وتقسيمهم إلى مجموعتين، واحدة تبقى في المستشفى والأخرى تتلقى الرعاية في المنزل، بما في ذلك زيارات الممرضين والأطباء وتعاطي الأدوية والمحاليل وتلقي الاستشارات عبر مكالمات الفيديو.

وقام الباحثون بقياس التكلفة الإجمالية المباشرة للرعاية في المجموعتين، بما في ذلك تكاليف العمالة غير الطبية واللوازم والاختبارات والأدوية، ووجدوا أن رعاية المرضى في المنزل كانت أقل من حيث التكلفة الإجمالية بحوالي 40% مقارنة بالمرضى الذين تلقوا العلاج في المستشفى.

ووفقًا للدراسة، كان معدل تعافي المرضى الذين تلقوا الرعاية في المنزل أعلى، إذ احتاج المرضى عددا أقل من التحاليل والأشعة السينية والرنين المغناطيسي، والاستشارات بنسبة 70%، كما كانوا أكثر استقرارا بنسبة 30 %.

وقال الدكتور توماس: ”أردنا أن نظهر بالأدلة أنه يمكن تقديم رعاية منزلية للبالغين المصابين بأمراض حادة بتكلفة أقل ونشاط بدني أفضل وجودة عالية“.