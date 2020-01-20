مولودة تتحدى توقعات الأطباء (صور)

تحدت طفلة بريطانية مولودة في الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، توقعات الأطباء بوفاتها في الحال، وعادت إلى المنزل مع والديها بعد ستة أشهر في المستشفى.

ولدت الطفلة التي تدعى ”إيزابيلا إيفانز“ بوزن قليل جدا بلغ 340 غراما ”أقل من علبة مناديل الأطفال“ وكانت تمتلك كف يد أصغر من العملة المعدنية، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكان يجب على الأم أن تخضع لولادة قيصرية مبكرة بعد مضاعفات واجهاتها في الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، وكان الأطباء يخشون الأسوأ ولم يعطوها سوى فرصة بنسبة 5 % للبقاء على قيد الحياة.

وقالت الأم براون 25 سنة: ”كان هناك الكثير من المرات التي كنا سنفتقد الطفلة فيها، لكنها لم تتوقف أبدا عن القتال“.

وحملت براون في الطفلة ديسمبر 2018، لكنها اكتشفت أنها مصابة بتسمم الحمل، وهي حالة يمكن أن تكون قاتلة لكل من الأم والطفل.

وأظهر مسح أجرته الأم في الأسبوع الواحد والعشرين، أن إيزابيلا قد توقفت عن النمو وعندما انخفض معدل ضربات القلب، قام الأطباء بعملية قيصرية.

واعتبرت أصغر طفلة مولودة قبل الأوان في بريطانيا منذ 15 عاما عند الولادة في يونيو من العام الماضي، وتزن نفس وزن علبة كوكاكولا.

وتم وضعها في غلاف فقاعي لإبقائها دافئة، كما تم وضعها في الحضانة لتساعدها على التنفس.

وكان على والديها الانتظار لمدة أسبوعين قبل احتضانها، وبعد ثلاثة أسابيع اكتشف الأطباء أن لديها ثقبا في أمعائها وتحتاج إلى عمليتين في ثلاثة أشهر بالإضافة إلى جراحة بالليزر على عينيها.

وقالت براون: ”لقد أعددنا أنفسنا للأسوأ، لذلك عندما تلقينا مكالمة تشير إلى أن العملية سارت على ما يرام كنا في حالة صدمة“.

في نهاية المطاف، سُمح لإيزابيلا بالذهاب إلى منزلهما في بيشوبس كليف، جلوسيسترشاير، وبسبب أنها كانت ضعيفة جدا، لم يستطع والداها الاحتفال وقضاء الوقت في مشاهدتها.

وتزن الطفلة الآن حوالي 6 كيلوغرامات في حجم طفل سليم، وقالت والدتها إنها تزحف وتبدأ في الوقوف، ولديها شهية كبيرة، وتأكل ساندويتش الجبن والأفوكادو وهو المفضل لديها، وهي سعيدة للغاية وتبتسم لكل من تقابله.

يذكر أن أصغر طفل سابق لبريطانيا هي عاليه هارت، التي كان يبلغ وزنها 340 غراما عند الولادة في برمنغهام عام 2003.