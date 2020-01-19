رئيس وزراء بريطانيا: لا تطبيع للعلاقات مع روسيا قبل توقفها عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن تطبيع العلاقات الثنائية بين لندن وموسكو، مرهون بتوقف روسيا عن ”أنشطتها المزعزعة للاستقرار“، والتي تهدد الأوضاع الأمنية.

وقالت متحدثة من مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، إن جونسون اجتمع مع بوتين على هامش قمة بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، حيث ناقشا ضرورة معالجة القضايا الأمنية في ليبيا وسوريا والعراق وإيران.

وأضافت في بيان: ”كان واضحا (جونسون) فيما يتعلق بعدم حدوث تغيير في موقف بريطانيا بشأن (واقعة) سالزبري، التي كانت استخداما طائشا لسلاح كيماوي ومحاولة سافرة لقتل أناس أبرياء على أرض المملكة المتحدة“، وقال ”إن هجوما من هذا النوع يجب ألا يتكرر“.

وكان يشير إلى هجوم بمادة كيماوية في عام 2018 على عميل مزدوج سابق روسي في مدينة سالزبري، والذي ألقت فيه الحكومة البريطانية بالمسؤولية على المخابرات العسكرية الروسية.

وتابعت المتحدثة: ”قال رئيس الوزراء إن أي تطبيع للعلاقات الثنائية لن يحدث قبل أن تكف روسيا عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار، والتي تهدد المملكة المتحدة وحلفاءنا وتقوض سلامة مواطنينا وأمننا الجماعي“.