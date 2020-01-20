يعاني كثيرون من مشكلة ضغط الدم وعدم استقرار مستوياته، إذ إن ارتفاعه أو انخفاضه يعود بالكثير من المشاكل الصحية على الجسم، إذ قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، التي تؤدي بدورها إلى أمراض القلب والكلى وحتى السكتة الدماغية.

وفي حين أنه عادة ما يتم الاعتماد على الأدوية لحل مشكلة عدم استقرار مستويات ضغط الدم، إلا أنه من الهام الحرص على تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف وقليلة الصوديوم.

وجنبًا إلى جنب مع الأدوية، نوضح من خلال مجلة ”ذا هيلث سايت“، عدة أطعمة تساعد في السيطرة على مستويات ضغط الدم طبيعيا:

البنجر

يحتوي البنجر أو الشمندر على نسبة عالية من مركب أكسيد النيتريك، والذي يحمي من انسداد الأوعية الدموية ويقلل خطر عدم استقرار مستويات ضغط الدم.

الموز

يتميز الموز بثرائه بالبوتاسيوم الذي يلعب دورا حيويا في السيطرة على مستويات ضغط الدم ويحمي من ارتفاعها، كما يساعد في تقليل آثار الصوديوم وتخفيف ما يحدث من توتر في جدران الأوعية الدموية والتي ينتج عنها بضع مشاكل.

التوت

يحتوي كل من التوت الأزرق والفراولة على مركبات مضادة للأكسدة تدعى ”أنثوسيانين“، تساعد في خفض خطر ارتفاع ضغط الدم.

الشوكولاتة الداكنة

للشوكولاتة فوائد لا تعد ولا تحصى وخاصة الداكنة، إذ تحتوي الشوكولاتة الداكنة على أكثر من 60 % من الكاكاو مقارنة بالشوكولاتة العادية، وسبق ووجد الخبراء أن ارتفاع نسبة الكاكاو في الشوكولاتة، يساعد في خفض ضغط الدم لدى من يعاني ارتفاع مستوياته، كما يساعد في ضبط مستوياته أيضًا لدى من يعاني انخفاض ضغط الدم.

الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مثل: الخس، والجرجير، والسبانخ وغيره، تتميز بثرائها بالبوتاسيوم، والذي يساعد الكليتين على التخلص من الصوديوم عن طريق البول؛ ما يساهم في خفض ضغط الدم.