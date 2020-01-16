لأول مرة.. نجاح زراعة الأعضاء الداخلية بالكامل لعنق طفل 6 سنوات‎

بعد نجاح عملية زراعة الأعضاء الداخلية بالكامل لعنق طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، للمرة الأولى، حصل الطبيب البولندي، آدم ماسيجوفيسكي على زمالة جودينا من الجمعية الأمريكية للجراحة المجهرية الترميمية، لقيامه بعملية زراعة متعددة للأعضاء، وفقًا لموقع ”The First News“.

وتم الاعتراف بآدم ماسيجوفيسكي الطبيب في المركز البولندي للأورام في جليفيتش، من قِبل الجمعية الأمريكية للجراحة المجهرية الترميمية كأول طبيب في التاريخ يقوم بإعادة زراعة الأعضاء الداخلية بالكامل لعنق صبي يبلغ من العمر 6 سنوات عن طريق قيامه بزراعة حنجرة جديدة، والقصبة الهوائية، والحلق، وكذلك النخاع العظمي.

وابتلع الطفل ”تيميك“ عندما كان عمره 13 شهرًا، القليل من المواد الكيميائية السامة وتسببت بإحراق حلقه ، وكان من المستحيل عليه حتى تعلم كيفية التحدث.

لكن بفضل البروفيسور ماسيجوفيسكي وفريقه، لم يتلق الطفل مجموعة كاملة من الأعضاء الجديدة فحسب، بل تم زرع نخاع عظمي له أيضًا، مما يلغي حاجته إلى تناول الأدوية المثبطة للمناعة طوال حياته.

بالإضافة إلى هذه الجراحة الفريدة من نوعها، قام الطبيب آدم ماسيجوفيسكي بعملية زراعة أنبوب عضلي يربط الحلق بالمعدة، والقصبة الهوائية مع الغدد الدرقية، وطبقات من جلد الرقبة والعضلات لرجل يبلغ من العمر 37 عامًا في العام 2015، كما قام بعملية زراعة وجه معقدة في العام 2013.

وحصلت جميع العمليات الجراحية الثلاث على جوائز من الجمعية الأمريكية للجراحة المجهرية الترميمية في فئة ”أفضل حالة“.

وقال البروفيسور ماسيجوفيسكي:“ستسمح لي هذه الجائزة بأن أكون سفيرًا للجمعية الأمريكية للجراحة المجهرية الترميمية لمدة عام وزيارة أهم المراكز الطبية في العالم“.

وشارك فريق ماسيجوفيسكي الجراحي بأكمله في ندوة حول الجراحة الترميمية في مدينة فورت لاودردال بولاية فلوريدا لعدة أيام، حيث ناقشوا التطورات في مجالهم مع أفضل الأطباء في هذا التخصص من جميع أنحاء العالم.

وسُميت زمالة جودينا على اسم السلوفيني ماركو جودينا، رائد الجراحة المجهرية الترميمية، ويتم تقديم هذه الزمالة سنويًا لشخص واحد فقط لإنجازه مدى الحياة في مجال جراحة زراعة الأعضاء.