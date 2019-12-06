 3 قتلى بإطلاق نار في قاعدة بحرية في ولاية فلوريدا الأمريكية – إرم نيوز‬‎

3 قتلى بإطلاق نار في قاعدة بحرية في ولاية فلوريدا الأمريكية

3 قتلى بإطلاق نار في قاعدة بحرية في ولاية فلوريدا الأمريكية

المصدر: الأناضول

قُتل 3 أشخاص وأصيب ما لايقل عن 9 آخرين، في إطلاق نار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.

وذكرت قناة ”ABC“ الأمريكية، نقلًا عن الشرطة تأكيدها مقتل مطلق النار، فضلًا عن إصابة 9 أشخاص بجروح، إضافة إلى عدد آخر (غير محدد) بنوبات هلع استدعت نقلهم إلى مركز لعلاج الصدمات العصبية.

وفي وقت لاحق، قالت البحرية الأمريكية، إن اثنين من المصابين قتلا جراء الحادث الذي وقع بقاعدة ”بنساكولا“ الجوية في فلوريدا (جنوب شرق).

بدوره، قال جاسون بورتس، المتحدث باسم القاعدة، في تصريح لقناة ”يو إس توداي“ المحلية، إنه تم إغلاق القاعدة على إثر الحادثة.

وأوضحت القناة أن ثلاثة مروحيات طبية في طريقها إلى موقع الحادث، دون ذكر تفاصيل.‎

ويأتي حادث إطلاق النار اليوم بعد يومين فقط من قيام بحار أمريكي بقتل اثنين من الموظفين المدنيين، وإصابة آخر قبل أن يقتل نفسه في بيرل هاربور في حوض بناء السفن في هاواي.

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