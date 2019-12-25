عكس الشائع.. القهوة تحمي من زيادة الوزن‎

كشفت دراسة جديدة أن تناول 4 أكواب من القهوة يوميا، يمكن أن يقلل كمية الدهون التي تكتسبها بعد تناول طعام غير صحي، عكس ما كان شائعا إلى وقت قريب.

واكتشفت التجربة التي أجريت على الفئران، أن الكافيين يمنع الجسم من إنتاج الكثير من الدهون في الدم، وهو ما يعني أن الخلايا الدهنية خزنت دهونا أقل من المعتاد داخلها، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

واستهلكت الفئران الكافيين المكافئ لأربعة فناجين من القهوة، بعد تناول حمية غنية بالكربوهيدرات وبالدهون والسكر لمدة أربعة أسابيع.

ووجد الباحثون أنها اكتسبت وزنا أقل بنسبة 16% من الفئران في مجموعة لم تتناول مادة الكافيين وبنت الدهون في الجسم بنسبة 22 %.

وقال العلماء إن هذا يمكن أن يكون بسبب أن تأثيرات الكافيين تقلل من عمل الجين الذي يساهم في زيادة الوزن.

وشرع الباحثون من جامعة إلينوي في معرفة ما إذا كان نوع من شاي الأعشاب يسمى ”mate tea“ له فوائد صحية، ووجدوا أن الكافيين الموجود في القهوة كان له نفس التأثير.

وقال الدكتور إلفيرا غونزاليس دي ميجيا، مؤلف الدراسة: ”بالنظر إلى النتائج، يمكن اعتبار شاي mate والكافيين من العوامل المضادة للسمنة“.

وأوضح أنهم سيطبقون نتائج هذا البحث على البشر لفهم أدوار الشاي والكافيين كاستراتيجيات محتملة للوقاية من زيادة الوزن والسمنة، وكذلك الاضطرابات الأيضية اللاحقة المرتبطة بهذه الحالات.

وتابع أن استهلاك الكافيين من الشاي أو من مصادر أخرى يخفف من التأثير السلبي للنظام الغذائي الغني بالدهون والعالي السكريات.

وأعطى الباحثون الفئران شاي Mate، وهو مشروب ساخن عشبي مشهور في أمريكا اللاتينية ومليء بالكيماويات النباتية والفلافونويد والأحماض الأمينية.

وكشف الباحثون أن شاي Mate يحتوي على حوالي 65 إلى 130 ميلغرام من الكافيين، مقارنة بما يتراوح بين 30 و 300 ملغم (95 ملغم كمتوسط) في فنجان من القهوة.

وأعطيت الحيوانات أيضا الكافيين الصناعي والكافيين المستخرج من القهوة لمقارنة الآثار، ووجدوا أنه بغض النظر عن مصدره، فإن الكافيين قلل من تراكم الدهون (جزيئات الدهون) في الخلايا الدهنية بنسبة تتراوح بين 20 و 41%.