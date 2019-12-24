دراسة: ”حقن السترويد“ تفاقم هشاشة العظام بدلا من علاجها

تؤثر هشاشة العظام والتهابات المفاصل العظمية على أكثر من 30 مليون من البالغين، وعادًة تصيب اليدين والوركين والركبتين ما يجعل الأشخاص يفقدون القدرة على أداء المهام اليومية بسبب الألم أو التصلب أو تورم بعض أجزاء الجسم.

ونشرت صحيفة ”ميديكال ديلي“ الطبية، أن العلاج الشائع المستخدم في تلك الحالات هو ”حقن الستيرويد“، التي تقوم بتخفيف تأثير الالتهابات لمدة كبيرة تتراوح من أسابيع لشهور.

وأثارت عدة دراسات حديثة المخاوف بشأن حقن الستيرويد، إذ حذرت من أن هذه الحقن تتسبب في تفاقم الحالة وليس علاجها بالإضافة لزيادة خطر الإصابة بالكسور وتعريض المرضى لخطر تلف العظام.

وكشفت إحدى الدراسات، أن عددًا من المرضى الذين تناولوا الستيرويد بانتظام لعلاج هشاشة العظام والتهابات المفاصل أن حالتهم قد تفاقمت للأسوأ، إضافة لإصابتهم بارتفاع مؤقت في نسبة السكر في الدم ونزيف في المفاصل بالإضافة لزيادة الالتهابات بمعدل غير طبيعي.

وقال الطيب روبرت شمرلينج إن نتائج استخدام الستيرويد كارثية ومخيبة للآمال لما لها من آثار جانبية ضارة على الحالات وتؤدي لتفاقمها بشكل كبير، مؤكدًا أن العلاج له فائدة متوسطة على عدد قليل من المرضى بمعنى أن هناك عددا قليلا من المرضى قد أبدوا تحسنًا على العلاج بالحقن بالستيرويد.

وأوصى الطبيب شمرلينج، وهو أحد الأطباء المشاركين في الأبحاث على علاج الستيرويد، على القيام بالمزيد من الأبحاث التي تتناول الآثار الجانبية الخطيرة وينبغي أن يتم التركيز بشكل أكبر على مقدار الجرعة ومدى الآثار الجانبية التي من الممكن أن تتسبب فيها وهل هناك تداعيات سلبية أخرى تسببها حقن الستيرويد.