ولي العهد البريطاني يؤكد: والدي ”بخير“

قال الأمير تشارلز، اليوم الإثنين، إن والده الأمير فيليب، البالغ من العمر 98 عامًا، زوج الملكة إليزابيث ”بخير“ في المستشفى، حيثُ يخضع للمراقبة منذ بضعة أيام.

وقال قصر باكنغهام الأسبوع الماضي، إن الأمير فيليب نقل إلى المستشفى في إجراء احترازي للعلاج من ظرف صحي سابق.

وردا على سؤال من الصحفيين عن حالة والده، أثناء زيارته لمناطق اجتاحتها فيضانات في شمال إنجلترا، قال ولي العهد البريطاني: ”إنه بخير بمجرد بلوغ هذا السن، لا تسير الأمور على ما يرام، يحظى بعناية فائقة في المستشفى“.

وكان فيليب، الذي يحمل رسميا لقب دوق ادنبرة، قد سافر من مقر إقامة ملكي في نورفولك بشرق إنجلترا يوم الجمعة الماضي إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن؛ للخضوع للمتابعة والعلاج.

وقال قصر باكنغهام حينها: إن ”دخول المستشفى إجراء احترازي بناء على نصيحة طبيب صاحب السمو الملكي“.