خلال عام.. 2400 حالة وفاة بالإيدز في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الإثنين، أن حالات الوفاة بسبب مرض الإيدز بلغت 2400 حالة خلال العام الماضي، في الوقت الذي قدرت فيه الإصابات للعام ذاته بنحو 5200 إصابة.

وقالت وحدة المعلومات التابعة لبرنامج مكافحة الإيدز بوزارة الصحة، إن العدد المقدر من البالغين والأطفال المصابين بالإيدز في البلاد بلغ (59) ألف إصابة منها (29) ألفا من الرجال، و(26) ألفا من النساء.

وأفاد البرنامج في إحصائية رسمية بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، أن ”العدد الكلي للذين تم فحص الفيروس لهم خلال نفس العام بلغ (252967)، وأن الحالات الموجبة بينهم كانت (3894)، وأن العدد الكلي للنساء الحوامل الذين تم فحص الفيروس لديهن في العام ذاته (136329) في حين بلغت الحالات الموجبة منها (181) حالة“.

وذكر التقرير أن العدد الكلي للمتعايشين مع الإيدز الذين تلقوا العلاج في 2018 بلغ (8803)، وأن نسبة انتشار الإيدز في السودان وصلت (0.24%)، وأن العدد المقدر للأمهات اللائي يحتجن للعلاج بأدوية الإيدز لمنع انتقال الفيروس لأطفالهن بلغ (21.100)، وأن العدد المقدر للأطفال المصابين بالمرض من عمر يوم إلى 14 عاما وصل (4200)“.

ولفت التقرير إلى أن عدد مراكز منع الانتقال الرأسي من الأم للجنين، وصل إلى (458) مركزا، وأن عدد مراكز الفحص الطوعي والإرشاد النفسي وصل إلى (348)، وأن عدد مراكز العلاج للأمراض المنقولة جنسيا بلغ(229)، وأن عدد مراكز رعاية وعلاج مرض الإيدز بلغت (42) مركزا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أفادت في يناير/تشرين الثاني الماضي، بأن أعداد المصابين بفيروس نقص المناعة ”الإيدز“ في السودان وصلت إلى 51 ألف حالة، في وقت يقدّر عدد الأطفال المصابين حتى سنّ 14 عاما بثلاثة آلاف، وأن عدد النساء المصابات من بداية 15 عاما وما فوق 22 ألفا، كما يقدر عدد المصابين حديثا بـ 4700، وعدد الذين توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس 2600.